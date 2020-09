Buteur hier soir avec le FC Porto dans la victoire 3 buts à 1 contre le Sporting Braga, Alex Telles est revenu sur son avenir et préfère se concentrer sur le sportif.

Après la rencontre, il a répondu à la question concernant une future destination. “Un adieu ? Cette récompense (il a été élu homme du match, ndlr) dit et je me concentre sur mon travail. Les journaux écrivent ce qu’ils veulent et, indépendamment de ce qui arrivera, je suis ici et le plus important c’est la victoire“, a-t-il déclaré, dans des propos relayés par A Bola. Pour le moment, le PSG, l’Atletico Madrid et Manchester United sont toujours dans le coup.