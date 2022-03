Le Paris Saint-Germain a concédé une défaite sur le terrain du Real Madrid et cette dernière élimine définitivement le club de Ligue 1 de la course à la Ligue des champions. Une immense déception et des têtes commencent déjà à tomber.

C’est le cas de Mauricio Pochettino ! L’entraîneur du PSG devrait très rapidement quitter son poste et ne sera vraisemblablement plus l’homme fort du club de la capitale la saison prochaine. Selon les dernières informations de la ‘BBC’, le club parisien a déjà pris la décision de mettre un terme à l’aventure avec son coach argentin. « Pochettino ne sera pas là la saison prochaine, je peux vous le dire, à moins qu’ils n’arrivent pas à faire venir Zidane. Je ne pense même pas qu’il veuille être là-bas ; il veut être en Angleterre. Sa famille est toujours à Londres et il a été à l’hôtel à Paris pendant un an, c’est peut-être une partie du problème. Vous ne pouvez pas laisser votre équipe sombrer comme elle l’a fait ce soir sans réagir. Il a été trop réactif. » A expliqué le journaliste de ‘RMC’ Julien Laurens qui ouvre la porte à une arrivée ou plutôt un retour de Pochettino en Angleterre dans quelques semaines.