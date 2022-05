Pour prolonger au PSG, Mbappé a reçu les conseils d’Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy.

Ce n’est un secret pour personne, Emmanuel Macron a eu un rôle à jouer dans la prolongation de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Mais le président de la République n’était visiblement pas le seul homme politique au chevet du prodige de Bondy. Dans un entretien accordé à TF1 et diffusé ce lundi pendant le JT de 20 heures, l’attaquant de 23 ans a confirmé avoir eu droit à quelques conseils de la part de Nicolas Sarkozy, ancien chef d’État entre 2007 et 2012.

« Il aime le foot et vient souvent au Parc des Princes. On a beaucoup échangé et ils (Sarkozy et Macron) m’ont fortement conseillé de rester dans mon pays et continuer à écrire l’histoire de mon club. Mais la décision finale était personnelle. »