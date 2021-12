En interview pour un media sud américain, Luis Suarez a évoqué le cas de Lionel Messi au PSG. Amis dans la vie, les deux joueurs échangent régulièrement des messages comme il le révèle.

« Ma relation avec Leo est intacte, et on continue de parler tous les jours. On essaye de ne pas parler des attentes qu’il y a autour de nous, on parle des matchs, de nos familles.. Il m’a dit que quand il joue dans le froid il souffre beaucoup, surtout à cause de la neige. Il doit encore s’habituer au froid de là-bas, c’est clair », a lancé l’uruguayen pour TNT Sports.

« Ce fut bizarre de s’affronter au Camp Nou (en référence au match entre le Barça et l’Atlético l’an dernier, NDLR). Mais quand on joue avec l’Argentine et l’Uruguay c’est différent, ce sont de beaux matchs, avoir Leo en rival c’est compliqué », a-t-il conclu.