Ancien entraîneur du PSG, Luis Fernandez est revenu sur la victoire du club de la capitale face à Manchester United en Ligue des Champions (3-1).

« Le PSG a réussi une première demi-heure de très grande qualité, en termes d’attitude, de possession, de pressing haut. L’adversaire en face n’est pas moyen. Il lui a fallu un temps d’adaptation. Il a manqué à ce moment-là une continuité au PSG dans les efforts, dans le travail collectif. C’est là qu’il doit progresser. Mais globalement, les Parisiens ont mis l’état d’esprit, l’engagement. Paris a pu afficher un bloc haut, avec Danilo en sentinelle et il a été bon. Puis il y a eu un contrecoup physique cela s’est vu. Mais malgré un passage à vide, le PSG a su se reprendre. Félicitations à lui », a indiqué l’ancien entraîneur du PSG dans l’Equipe.

Avant d’analyser la performance de Neymar : « Sur le troisième but, il élimine trois joueurs avant de faire une superbe passe pour Mbappé. Il a cette qualité. Le PSG doit s’appuyer davantage encore sur lui et le préserver. On voit qu’il a besoin de jouer pour retrouver du rythme mais une fois que ce sera le cas, en Ligue 1 il faudra qu’il ne dispute pas tous les matchs. Le PSG a montré d’entrée qu’il était à Manchester pour chercher un résultat. Les Parisiens ont été là. C’est le moment pour les staffs technique et médical de tirer dans le bon sens. »