Avec l’arrivée imminente de Galtier sur le banc, Luis Campos peut enfin débuter son mercato XXL pour le PSG.

La grande révolution promise par les dirigeants qataris a débuté du côté du Paris Saint-Germain. Alors que Christophe Galtier est sur le point de prendre la succession de Mauricio Pochettino sur le banc parisien, Luis Campos en profite pour avancer sur le mercato estival. D’après les informations du journaliste italien Matteo Moretto, le nouveau conseiller sportif du PSG se concentre sur deux signatures prioritaires : Milan Skriniar et Renato Sanches.

Pour s’offrir le défenseur Slovaque de 27 ans, le PSG devra compter entre 70 et 80 millions d’euros. L’Inter Milan ne retiendra pas son joueur en cas d’offre jugée « satisfaisante », expliquait ce lundi la Gazetta dello Sport. Pour chiper Renato Sanches au LOSC, et surtout au Milan AC qui a conclu un accord avec le milieu de 24 ans en début d’année, le PSG va devoir aligner un peu plus de 20 millions d’euros. À noter que l’ancien joueur du Bayern Munich ne serait pas le seul Portugais en approche puisque le transfert de Vitinha (40 millions d’euros) est pratiquement acté.