Un temps annoncé comme le futur remplaçant de Leonardo au PSG, Luis Campos a donné des détails concernant son avenir dans les colonnes de France Football.

Critiqué pour certains de ses choix depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, Leonardo a frappé un grand coup cet été avec les recrutements finalisés de Georginio Wijnaldum (Liverpool) et Achraf Hakimi (Inter Milan), sans compter Sergio Ramos (Real Madrid) et Gianluigi Donnarumma (Milan AC) qui approchent à grands pas. Quatre excellentes raisons de faire confiance au directeur sportif du PSG, alors que son avenir en France ne semblait pas totalement assuré. Plusieurs médias, notamment espagnols, ont évoqué la piste Luis Campos, libre de tout contrat depuis son départ du LOSC. Interrogé ce mercredi par France Football, le Portugais a assuré n’avoir eu aucun contact avec les dirigeants du club parisien.

« Je suis peut-être dur dans les affaires, mais je ne suis pas un menteur. Je vous assure n’avoir parlé avec personne au PSG. J’ai mon cabinet de consulting à Monaco. Pour l’instant, je suis concentré sur ça et je n’ai rien accepté d’autre. Mais j’écoute tout le monde. Je suis libre à 100 %. C’est vrai que je connais très bien la famille Mbappé depuis que Kylian a 14 ans. On nourrit une grande amitié, mais c’est tout. Quant au Real Madrid, j’y ai passé trois superbes années et j’ai gardé de très bonnes relations avec le président et la direction. Mais, pour le moment, je peux vous assurer qu’il n’y a rien avec personne. »