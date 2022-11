Parti au PSV Eindhoven, Xavi Simons aurait bien une clause dans son contrat qui permettrait au Paris Saint-Germain de le récupérer pour une somme comprise entre 10 et 12M€.

Départ surprise de la saison dernière, Xavi Simons a quitté le Paris Saint-Germain à l’issue de son contrat pour rejoindre le PSV Eindhoven. Un transfert qui aura fait couler de l’encre et toucher l’ensemble des supporters qui espéraient le voir exploser sous les couleurs parisiennes. Mais de son côté, le Néerlandais de 19 ans semble avoir réalisé le pari gagnant de l’été. Quelques mois seulement après, le milieu de terrain a déjà été titularisé à 20 reprises toutes compétitions confondues pour un total de 10 buts et 4 passes décisives à la clé. Des performances qui nourrissent de nombreux regrets à Paris à moins que…

Si des rumeurs de clause de rachat avaient fuité, Marcel Brands, directeur du PSV Eindhoven, a apporté des éclaircissements sur les détails du contrat de Xavi Simons et une clause pour un retour au Paris Saint-Germain y est bel et bien intégrée. Cette dernière serait, d’après Rik Elfrink, d’une somme comprise entre 10 et 12 millions d’euros et concernerait exclusivement l’écurie parisienne.