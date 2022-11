Si leur relation a été conflictuelle, cela ne se reproduira plus. Le Paris Saint-Germain a donné les pleins pouvoirs à Luis Campos.

En juin dernier, le Paris Saint-Germain a entamé une petite révolution. Luis Campos et Christophe Galtier ont pris la tête de la direction sportive du club avec pour but de redresser la barre. Si le dernier mercato estival a été riche en mouvements tant dans le sens des arrivées que des départs, l’été a également été agité en interne. En simultané, Nasser Al-Khelaïfi a enrôlé Antero Henrique. Une idée loin d’être maline alors que les relations n’ont cessé d’être conflictuelles au fil des mois. Briefé par l’état-major à Doha, Antero Henrique a bridé Luis Campos, bloquant certains recrutements, tandis que les nombreux départs sous la forme de prêts successifs n’ont pas convaincu. Des événements qui ont laissé des traces et qui ne seront pas réitérés et hiver.

En effet, selon les informations dévoilées par Dominique Séverac, Luis Campos sera seul aux commandes lors de la prochaine période de transferts : « Le premier mercato de l’ère Luis Campos a marqué de sérieux dysfonctionnements dans le déroulement des opérations, le Portugais regrettant l’ingérence systématique de son compatriote Antero Henrique, « pigé » par le PSG pour s’occuper des ventes et des achats l’été dernier. Une nouvelle cohabitation compliquerait ce nouveau marché. Dans une volonté d’apaisement, Luis Campos pourrait cette fois rester seul maître à bord du 1er au 31 janvier », a-t-il déclaré.