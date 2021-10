Déçu par la défaite des siens, le coach Lillois espérait ramener au moins un point du Parc des Princes ce soir.

Battu sur le fil par le Paris Saint-Germain (1-2) ce soir après avoir longtemps mené au score, Lille peut regretter d’avoir laisser des espaces à Neymar et Angel Di Maria. De passage au micro d’Amazon Prime Vidéo après la rencontre, le coach du LOSC Jocelyn Gourvennec n’a pas caché sa frustration.

« On doit prendre au minimum un point ce soir. Au minimum. Mais on a aussi eu le tort de ne pas tuer le match. On doit être capable de se mettre à l’abri et de ne pas avoir ce sentiment horrible ce soir après le match d’être frustré. J’ai l’impression d’avoir revu le même type de match qu’ont vécu Lyon, Angers, Leipzig… Entre la 55′ et la 65′ . En ne mettant qu’un but, Paris n’est jamais distancé. On ne peut pas accepter de repartir avec 0 points après le match qu’on fait ce soir. »