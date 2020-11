Alors qu’il est en équipe de France en ce moment, Kylian Mbappé continue de faire tourner les têtes. Après le Real Madrid, c’est au tour de Liverpool de lancer son plan d’attaque.

Bataille au sommet. Alors qu’il semble promis au Real Madrid depuis belle lurette, Kylian Mbappé est en fait courtisé par la terre entière. Du moment que le club possède un capital financier sans fin. Et ce, malgré un début de saison freiné par le Covid-19 et une blessure musculaire. L’attaquant affiche tout de même des statistiques assez exceptionnelles. Sept buts et sept passes décisives en huit matchs, il y a de quoi saliver. Certains diraient que c’est seulement contre Dijon et Nîmes, mais on ne rentrera pas dans le débat.

Selon le Sunday Times, Liverpool et Klopp seraient très très chauds à l’idée de pouvoir compter avec le Français. Et ce même s’il faut se séparer d’un joueur majeur. « Pour convaincre Mbappé, Liverpool devra vendre des joueurs majeurs. Le club est ouvert à la vente de Sadio Mané, Roberto Firmino ou Mohamed Salah. Tous les trois approchent de la trentaine et leurs contrats expirent en 2023. Et certains d’entre eux peuvent s’installer en Espagne. Liverpool pense à tout cela depuis longtemps déjà. Les Reds n’essaient pas de garder leurs joueurs pour toujours. Ils ouvrent la porte aux joueurs qui veulent partir, et s’ils ont une grande offre derrière. » Avec la forme actuelle de Diogo Jota, cette rumeur semble un peu tiré par les cheveux, mais pourquoi pas. Seul l’avenir nous le dira.