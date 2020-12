Depuis quelques semaines, Lionel Messi est annoncé proche du PSG.

Lionel Messi, en fin de contrat au mois de juin prochain avec le FC Barcelone, devrait quitter le club catalan gratuitement pour s’engager avec un autre club à l’étranger. Le PSG et Manchester United ou City apparaissent comme des solutions en Europe. L’Argentin pourrait aussi rejoindre la MLS. Sur RMC, Manu Amoros a déjà sa petit idée.

“Messi au PSG ? Ce serait extraordinaire ! Ce serait génial pour le foot français, ça redonnerait une vraie plus-value à notre championnat, comme quand Neymar a signé au PSG en 2017. Mais je pense que Messi sera plutôt attiré par l’Angleterre et Manchester City. Car il garde une bonne relation avec Pep Guardiola, qui l’a entraîné pendant des années au Barça. Messi veut refaire gagner Barcelone, mais le Barça n’a plus d’argent… Les joueurs de très haut niveau ne viendront plus. Messi a envie de rester au Barça, c’est son club. Et si le futur président lui donne des garanties sur une équipe compétitive, je pense qu’il restera à Barcelone”, a indiqué le consultant sur l’antenne de RMC.