De retour en Ligue 1 sous les couleurs de l’ESTAC Troyes, Adil Rami est emballé par les nouvelles associations que peut combiner le PSG avec l’acquisition récente de Lionel Messi. Considéré comme un passeur par le champion du monde 2018, l’Argentin pourrait faire un splendide duo avec son homologue français, Kylian Mbappé.

« Maintenant, Messi est davantage dans un rôle de passeur, donc c’est plus facile pour les défenseurs, on peut l’attendre. Je ne pense pas qu’il soit encore capable de faire ses slaloms de débutant. D’ailleurs, comme je suis un grand fan de Kylian et que j’espère profondément qu’il aura un Ballon d’Or, je suis content qu’il soit resté au PSG. Pas pour moi, car je n’aime pas les joueurs comme lui qui atteignent leur pointe de vitesse en quelques secondes, mais parce que Messi va le régaler. Sincèrement, si Kylian comprend les appels qu’il doit faire, ça va faire très mal, Messi saura faire la passe au bon moment et parfaitement la doser« , a déclaré le champion du monde 2018 pour le site officiel de la Ligue 1.