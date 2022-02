Pour Walid Acherchour, Lionel Messi est déterminant depuis quelques matchs malgré son manque d’efficacité devant le but.

Pointé du doigt par les observateurs du PSG après les matchs contre le Real Madrid (1-0) et le FC Nantes (1-3), Lionel Messi peut compter sur le soutien de Walid Acherchour. Cette semaine, le chroniqueur de RMC a tenu à prendre la défense du septuple Ballon d’Or, injustement critiqué à son goût.

« C’est quoi être déterminant dans le football ? Il n’y a qu’une façon d’être déterminant dans le football ? Il n’y a que marquer ? Contre Nantes, Messi a été déterminant pour le Paris Saint-Germain. Contre le Real, il doit mettre son penalty et j’étais le premier à le critiquer pour ça, mais il n’y a pas qu’une manière dans le football d’être déterminant. Le football, ce n’est pas noir ou blanc. Ce n’est pas : ‘Il a marqué contre Manchester City, il a fait un bon match et contre Nantes et le Real Madrid, il a été bon dans le contenu et il a essayé de mettre son équipe dans les meilleures conditions, et vu que ça n’a pas fonctionné, il n’a pas été déterminant’. Peut-être que le grand public l’a, mais je n’ai pas cette perception du football. Aujourd’hui, je ne juge pas un joueur qui a 35 ans qui se met au service d’un joueur qui a 12 ans de moins et qui est à son prime. Et ça, on est en train de lui reprocher.”