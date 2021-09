Touché au genou, Lionel Messi n’a pas été aligné sur la pelouse face au FC Metz lors de la victoire délicate du PSG. Encore incertain, il ne devrait pas participer à la rencontre de ce weekend face à Montpellier, pour le compte de la 8ème journée de Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain s’en est bien sorti ce mercredi soir en l’emportant de justesse face au FC Metz, (1-2). Blessé au genou, Lionel Messi ne faisait pas partie du groupe parisien pour ce déplacement et n’y sera probablement pas intégré contre Montpellier ce weekend. Selon les informations fournies par Le Parisien, l’Argentin n’a toujours pas repris l’entraînement ce jeudi et la possibilité de le voir hors du groupe est grande afin de le préserver pour qu’il puisse fouler la pelouse en Ligue des Champions face à Manchester City. Plus de détails seront données par Mauricio Pochettino demain à 14h, lors de la conférence de presse d’avant match.