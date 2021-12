Lionel Messi, qui a inscrit un doublé face à Bruges lors de la sixième et dernière journée de Ligue des Champions, a égalé un record détenu par Cristiano Ronaldo, son plus grand rival ces dernières années. La Pulga a en effet marqué au moins un but contre 38 équipes différentes en Ligue des Champions.

Lionel Messi entre un peu plus dans l’histoire du football. En inscrivant, mardi soir, un doublé contre Bruges en Ligue des Champions, la Pulga a marqué contre 38 équipes différentes dans la plus belle des compétitions de clubs. Le numéro 30 du Paris Saint-Germain égale Cristiano Ronaldo. La victime privilégiée de Messi en Ligue des Champions reste Arsenal, face à qui il a trouvé le chemin des filets à neuf reprises. Le français, Karim Benzema complète le podium en ayant inscrit au moins un but contre 34 équipes différentes.