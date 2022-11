En fin de contrat à l’issue de la saison, Lionel Messi pourrait bien quitter le Paris Saint-Germain alors que l’Inter Miami lui tend les bras.

« Je sais que Lionel Messi pourrait venir ! C’est formidable d’être en relation avec des joueurs incroyables et notre club avec. Je ne veux pas commenter quelqu’un qui ne fait pas partie de notre effectif, des spéculations et des rumeurs, mais c’est l’un des plus grands joueurs à avoir jamais pratique ce sport. Messi dans n’importe quelle équipe du monde va changer cette équipe. Je ne veux pas spéculer et parler de lui dans notre équipe, mais il change chaque ligue et chaque équipe pour laquelle il joue », a confié Chris Henderson, directeur sportif de la franchise de l’Inter Miami.

Déjà focalisé sur la Coupe du Monde à venir, différents paramètres pourraient convaincre ou non Lionel Messi de poursuivre sa carrière au Paris Saint-Germain. En fin de contrat à l’issue du mois de juin prochain, l’Argentin de 35 ans aurait deux options. Si la direction parisienne tente de le prolonger, l’Inter Miami s’avance avec de sérieux arguments. Si les discussions auraient déjà débuté entre les différentes parties, la réussite ou non de ses objectifs sportifs aura une importance capitale dans son avenir en club.