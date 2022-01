Recruté libre par le Paris Saint-Germain, Lionel Messi ne semble pas aux meilleurs de sa forme. Critiqué par de nombreux observateur, le Parisien crée des émules et est à l’origine de conflit étonnant.

Auteur de 6 buts et de 6 passes décisives en 17 rencontres disputées toutes compétitions confondues, Lionel Messi ne semble pas affiché le niveau qui est réellement le sien depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Vivement critiqué par Jérôme Rothen, le consultant s’est pris un retour de flamme et une réponse cinglante de Karim Benzema : « Celui qui critique Messi, c’est qu’il n’a rien compris au foot. » Des propos qui ont fait tiquer l’ancien parisien.

« Quand il parle comme ça, c’est qu’il n’a pas regardé les matchs du PSG, ce n’est pas possible, a réagi le consultant de RMC. Parce que s’il les regardait, il serait au moins un petit peu critique. Il dirait : ‘Oui en effet, ce n’est pas le Messi que l’on connaît qui est arrivé au PSG.’ Voilà pourquoi la critique est aussi constructive, elle n’est pas toujours dans la négativité. Ce n’est pas parce qu’on dit que Messi n’est pas à son meilleur niveau qu’on est quelqu’un qui n’y connaît rien au football, je suis désolé. »

« Je n’ai pas la science infuse. Mais me sentir accusé par Benzema de ne rien connaître au football, quand tu as 16-17 ans de carrière au haut niveau, que tu joues au football depuis l’âge de 5 ans, que dès l’arrêt de ma carrière je suis devenu consultant parce que j’aime le foot et que c’est ma passion, excuse-moi Karim mais là tu vas un peu trop loin« , a lancé Jérôme Rothen, piqué par les critiques de Karim Benzema.