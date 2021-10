Selon les informations de Bild, Robert Lewandowski serait prêt à rejoindre le Paris Saint-Germain lors du prochain mercato estival afin de remplacer Kylian Mbappé, en partance pour le Real Madrid à la fin de la saison.

Robert Lewandowski, attaquant du Paris Saint-Germain la saison prochaine ? C’est une possibilité selon la presse Bild. Dans les colonnes de ce quotidien, on apprend que Le clan du polonais et Pini Zahavi, son agent pensent à Paris, surtout avec l’avenir encore flou de Kylian Mbappé et de Mauro Icardi avec les différentes rumeurs de départ.

L’attaquant Polonais, qui est rentré dans l’histoire du Bayern Munich et de la Bundesliga en battant le record de Gerd Muller avec 41 buts inscrits la saison dernière en championnat sera en fin de contrat en juin 2023. Kylian Mbappé, qui sera en fin de contrat en juin prochain se rapproche d’un départ libre du côté du Real Madrid tandis que Mauro Icardi est annoncé dans le viseur de la Juventus Turin depuis de nombreuses semaines maintenant.