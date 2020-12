Le PSG affronte l’Istanbul Basaksehir ce mardi soir (21h, sur RMC Sport) pour le compte de la 6ème journée de la Ligue des Champions. Voici les options pour une qualification du PSG en 8es de finale de la compétition.

Si Paris s’impose contre le Basaksehir Istanbul, le PSG terminera alors premier du groupe. Si Paris fait match nul contre le Basaksehir Istanbul, le PSG terminera alors deuxième du groupe. Une mauvaise opération pour le club de la capitale avec un tirage plus difficile en 8es de finale de la compétition. Enfin, si Paris perd contre le Basaksehir Istanbul et, qu’en même temps, il y a un vainqueur entre le RB Leipzig et Manchester United. Le PSG terminera alors deuxième de son groupe. Voici l’ensemble des cas possibles pour une qualification du PSG.