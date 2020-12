Thomas Tuchel a été limogé par le PSG. Leonardo, directeur sportif du PSG, étudie depuis plusieurs semaines les profils de ses successeurs potentiels.

Thomas Tuchel ne conservera donc pas sa place sur le banc parisien jusqu’au terme de son contrat, en juin prochain. L’entraîneur du PSG qui a vécu une phase aller de Ligue des Champions catastrophique avec deux défaites, contre Manchester United (1-2) et le RB Leipzig (1-2), était en réalité déjà condamné depuis plusieurs semaines. Des pistes et des profils étaient étudiés en interne depuis le mois de novembre.

En premier, Massimiliano Allegri, libre depuis son départ de la Juventus Turin, reste dans les petits papiers de Leonardo. Même si son salaire devrait poser problème pour le PSG qui traverse actuellement une période difficile d’un point de vue financier. Deux autres pistes existent, Thiago Motta, qui connaît parfaitement la maison, et Mauricio Pochettino, sans club depuis son licenciement de Tottenham en 2019. Ce dernier fait figure de grand favori. On l’annonçait avec insistance du côté de Manchester United, mais Ole Gunnar Solskjaer a relevé le niveau de son équipe et ne semble plus en danger imminent. C’est donc bel et bien vers le PSG que l’Argentin pourrait se diriger.