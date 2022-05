Dans une interview accordée à Todo Pasa, Angel Di Maria, a expliqué que Lionel Messi n’a pas été particulièrement affecté par les sifflets reçu par le Parc des Princes après la déroute face au Real Madrid en Ligue des Champions.

Après la nouvelle désillusion en Ligue des Champions, les supporters du Paris Saint-Germain sifflent Lionel Messi à chaque rencontre au Parc des Princes. Si Angel Di Maria reconnait une situation « difficile à croire », il explique que la Pulga n’a pas été affecté par cette situation.

« Le meilleur joueur du monde sifflé, c’est difficile à croire. Mais, ici au club, les gens, les ultras sont exigeants et très passionnés. (…) Ça arrive partout. Ici, ça arrive avec le meilleur du monde. Leo ne fait pas attention, c’est un détail, c’est le foot. On sait que c’est comme ça, ça doit se passer comme ça. On doit être fort. C’est le foot, ce genre de choses arrivent », a relativisé l’Argentin pour l’émission Todo Pasa.

Angel Di Maria, qui dispute ses derniers matchs avec le Paris Saint-Germain, a joué 29 matchs pour 3 buts et 8 passes décisives depuis le début de la saison.