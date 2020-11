Mardi Leonardo a donné un entretien exclusif sur PSG TV. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain n’a pas vraiment fait de langue de bois et certaines déclarations gênent les fans du PSG.

Il y a quelques minutes le CUP (collectif ultras Paris) a adressé un communiqué au Brésilien pour lui répondre par rapport à certaines phrases sorties par Leonardo durant cet entretien. Le groupe numéro un des supporters du PSG reproche lui reproche notamment 3 choses précises. 1 / En disant que Paris n’était pas fondamentalement une ville de football contrairement à Marseille. 2 / En ne considérant pas assez les supporters du PSG. 3 / En estimant que ce n’était pas à lui de rencontrer le CUP au nom du club.

Voici quelques extraits du communiqué du CUP :

« Etonnant que M. Leonardo n’ait pas plutôt songé à mentionner la ferveur inégalée, la fidélité, le dévouement de ses propres supporters, même et surtout quand notre club était au bord de la relégation. Mais pour cela, il faut connaître l’histoire de notre club, l’aimer et la respecter. Il faut sans doute surtout connaître les supporters et le peuple du Parc des Princes ».

« Il faudrait peut-être déjà commencer par nous rencontrer, ce que vous n’avez jamais voulu faire depuis votre retour (au club en 2019, NDLR), vous verrez, ça peut être plus facile et agréable qu’un rendez-vous administratif… »