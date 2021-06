Arrivée officiellement ce jeudi à Paris, Georginio Wijnaldum a donné dans la foulée son premier entretien.

Longtemps annoncé dans le viseur du FC Barcelone, Georginio Wijnaldum a finalement choisi de rejoindre le Paris Saint-Germain. En fin de contrat avec Liverpool, le milieu de terrain de 30 a rejoint le club de la capitale gratuitement pour les trois prochaines années. Le transfert a été officialisé cet après-midi et dans la foulée, le joueur a donné sa première interview sur la chaîne officielle du club.

« Rejoindre le Paris Saint-Germain est un nouveau défi pour moi. J’intègre une des meilleures formations d’Europe et j’ai à cœur de pouvoir apporter mon envie et ma détermination à ce projet ambitieux. Le Paris Saint-Germain a prouvé son statut ces dernières années et je suis certain qu’ensemble, pour nos supporters, nous pourrons encore aller plus loin et plus haut. »