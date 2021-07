Tout juste arrivé à Paris, le champion d’Europe a dévoilé ses objectifs pour la saison à venir avec le PSG.

Dans un premier entretien donné au PSG, lors de la signature de son contrat de cinq ans ce mercredi, Gianluigi Donnarumma a expliqué son choix pour le Paris Saint-Germain et le gardien italien ne cache pas ses ambitions.

« J’ouvre un nouveau chapitre de ma vie, j’ai beaucoup grandi à Milan, et maintenant je me sens prêt pour cette nouvelle aventure ici. Paris est l’un des meilleurs clubs au monde, donc je suis fier d’être ici, et j’espère pouvoir y accomplir de grandes choses. J’ai beaucoup regardé les matches de Paris à la télévision parce que ça a toujours été une équipe incroyable. C’est normal de rêver d’évoluer un jour avec tous les champions qui sont ici. Donc pour moi, c’est quelque chose d’incroyable. La Champions League est une compétition très importante et qu’il me tient à cœur de disputer. J’ai essayé de la jouer pendant des années. Je n’ai pas réussi, et je suis impatient de la découvrir avec Paris. Mon objectif est de grandir de plus en plus en m’entraînant toujours au maximum et ne jamais me fixer de limites. J’ai accumulé une petite expérience ces dernières années. Je me sens prêt à relever ce nouveau défi important et magnifique. Je veux gagner autant que possible et donner de la joie aux supporters. »