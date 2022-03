Mercredi soir, le Paris Saint-Germain a été éliminé dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions après sa défaite, 3-1, sur la pelouse du Real Madrid. Durant cette rencontre, si Marco Verratti a régné dans l’entrejeu pendant une heure, Marquinhos a sombré.

Quel est le problème avec le Paris Saint-Germain ? Le club de la capitale a une nouvelle fois été éliminé dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, après sa défaite, 3-1, face au Real Madrid. Pourtant, les hommes de Mauricio Pochettino ont réalisé une première heure de jeu intéressante en menant, 1-0, à la pause et en ayant les occasions pour tuer le match. Puis l’erreur de Gianluigi Donnarumma et le néant total. Paris a sombré en encaissant trois buts en 17 buts et prend déjà la porte.

Les notes de la presse:



L’Équipe:



Real Madrid: Courtois 5 – Carvajal 3, Militao 4, Alaba 5, Nacho 6 – Kroos 5, Valverde 5, Modric 7 – Asencio 3, Benzema 9, Vinicius 6



Paris Saint-Germain: Donnarumma 2 – Mendes 5, Marquinhos 2, Kimpembe 3, Hakimi 4 – Verratti 7, Danilo 6, Paredes 5 – Neymar 4, Mbappe 7, Messi 6



Le Parisien:



Paris Saint-Germain: Donnarumma 2 – Hakimi 3, Marquinhos 2, Kimpembe 5,5, Mendes 6 – Danilo 4, Paredes 5,5, Verratti 5 – Messi 4, Mbappé 7, Neymar 3,5