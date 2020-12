Kylian Mbappé a adressé quelques mots après l’événement de mardi soir sur la pelouse du Parc des Princes.

L’attaquant du PSG Kylian Mbappé était en première ligne mardi soir pour s’associer à la fronde des joueurs de l’Istanbul Basaksehir suite aux propos du 4e arbitre Sebastian Coltescu. Juste après la victoire de son équipe face au club turc (5-1), l’international français a adressé un petit message et avoue sa fierté après ce geste fort des 22 joueurs mardi soir sur la pelouse du Parc des Princes.

« Bien sûr, je suis fier de ce qui a été fait. Plein de choses ont été dites, mais, en réalité, il n’y a rien de mieux que les actions. On est fatigués, on ne veut plus jamais subir cela. On est tous des êtres humains, et, cela, c’était intolérable. Les gens en ont marre et il fallait faire quelque chose. Hier (mardi), on n’était pas déçus de ne pas jouer. On a pris cette décision. On était fiers. Car, à force de laisser passer ce genre de choses, on fait croire que c’est normal. Mais non », a indiqué l’international français.