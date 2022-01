Titulaire dans la défense centrale du Paris Saint-Germain ce dimanche, Sergio Ramos a disputé son tout premier match au Parc des Princes et a même marqué pour cette grande première.

Arrivé gratuitement au club l’été dernier, Ramos a catapulté le ballon de la tête au fond des filets rémois et ainsi inscrit le tout premier but de sa carrière sous le maillot du PSG. Ce dernier était forcément satisfait de cette performance. « Trois points grâce à un bon match à domicile de l’équipe. Très content après mon premier but. » A-til précisé devant les médias après la rencontre.