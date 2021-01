Morceaux choisis de la première conférence de presse de Mauricio Pochetino, le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain.

Verratti en meneur de jeu ?

« Qui a dit que j’allais jouer comme ça? (rires) Je vous raconterai plein d’anecdotes par la suite. Mais comme je l’ai dit avant, le football c’est un système dynamique. A chaque fois qu’on arrête le jeu on va trouver des positions différentes chez les joueurs. Chaque photo donnera un système différent de celui du coup d’envoi. »

Comment doit-on prononcer « Pochettino » ?

« Pour moi les gens m’appellent comme ils le préfèrent. En Italien c’est [Poketino], en Argentine c’est [Potchétino]. Cela m’est égal, choisissez avec lequel vous êtes le plus à l’aise. »

Sur l’effectif et le rôle de Mbappé :

« Ma première impression, c’est que le PSG a une équipe incroyable, des joueurs incroyables, mais ce n’est une nouvelle pour personne. Ensuite sur Kylian, les grands joueurs peuvent jouer à plusieurs postes. Peut-être qu’il sera à un endroit au coup d’envoi et bougera ensuite. Le plus important c’est comment il se comporte dans les espaces, comment il se sert de ses qualités. On devra le mettre dans la meilleure position pour qu’il exploite son potentiel et pour qu’il soit décisif. Comme pour les autres joueurs, c’est un énorme challenge pour nous. »

Sur l’utilisation de Neymar :

« On va devoir trouver la position dans laquelle il performe le mieux. Ce n’est pas qu’une histoire de système, je n’aime pas parler de système, c’est une affaire d’animation, de comment l’équipe se comporte avec ou sans ballon. Pour tous les joueurs il faut trouver les positions pour qu’ils expriment leur potentiel et aident l’équipe à se battre sur tous les fronts. Sur son leadership, je dirais qu’il y a plusieurs façons d’exprimer son leadership. Plus j’ai de leaders dans mon vestiaire et sur le terrain, mieux c’est. »

Sur une éventuelle arrivée de Messi :

« Le père Noël m’a déjà offert un cadeau en me permettant de retrouver ce club et d’entraîner une telle équipe. J’en profite pour remercier le président Nasser et Leonardo de nous donner cette possibilité. On sait qu’avec les grands clubs comme Paris il y a beaucoup de rumeurs, là on vient juste d’arriver, on va essayer de s’adapter, on verra plus tard pour les rumeurs. »