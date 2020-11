Lors d’une interview diffusée sur les médias du PSG, Leonardo a lâché une petite phrase sur l’OM qui a eu l’effet d’une bombe.

Insulte ou simple maladresse ? Le cœur vacille. Dans une très longue et riche interview accordée par Leonardo aux médias du PSG ce mardi, le directeur sportif a lâché une petite bombe. Ce n’était sûrement pas l’effet escompté, mais la phrase passe mal.

« Les autres clubs qui ont commencé à gagner dans les années 1970, comme l’Inter ou l’Ajax, ont été construits dans les années 1890. Il y a une culture dans la ville, une culture à construire. Paris par exemple n’a jamais été exactement la ville du foot. C’est toujours Marseille. »

La déclaration de Leonardo a été reçu et comprise de manière très différente, et elle fait forcément débat au sein de l’institution du Paris Saint-Germain. D’un côté ceux qui pensent que c’est une simple maladresse du Brésilien, de l’autre ceux qui pensent que c’est une insulte envers le club de la capitale. C’est notamment le cas pour Luis Fernandez. « Leonardo n’a pas le droit de dire ça, il ne respecte pas le passé du PSG et du football à Paris en disant ça. »