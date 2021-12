Pas vraiment convaincu par le bilan de Leonardo au PSG, Jérôme Rothen a lâché des chiffres qui font peur en direct sur RMC.

Alors que Leonardo défendait le bilan économique du Paris Saint-Germain hier soir devant les étudiants de La Sorbonne, Jérôme Rothen lui cassait du sucre sur le dos dans son émission ‘Rothen s’enflamme’ sur RMC. L’ancien joueur du PSG a notamment pointé du doigt les erreurs de casting du directeur sportif parisien, qui coûtent une véritable fortune au club de la capitale chaque année.

« Il y a des joueurs qui ont resigné pour regarder les autres jouer, et qui ont resigné à des prix incroyables ! On a eu accès à la grille des salaires des joueur qui ne jouent pas. Franchement, c’est incroyable. Il y 3,8 millions d’euros de salaire par mois qui sont versés à des joueurs qui n’ont quasiment pas joué. Ça fait 45 millions d’euros sur l’année, sans les charges. Parmi ces joueurs-là, Kurzawa, Rico, Rafinha, Draxler, Ramos, Icardi et j’en passe. Ce sont les plus payés. Un directeur sportif est jugé sur ce qu’il arrive à amener, mais aussi sur les départs. Je lance un appel à Nasser Al-Khelaïfi. Comment peut-il aujourd’hui nous expliquer qu’il a encore confiance en Leonardo après deux ans et demi, les chiffres qu’on vient de donner, avec la gestion sportive de ce club ? Je suis bien renseigné, Leonardo n’a pas les mains liées. Il est le seul à décider du recrutement parce que Nasser Al-Khelaïfi, on lui a tellement reproché d’être proche de certains joueurs qu’il a pris du recul depuis l’arrivée de Leonardo. »