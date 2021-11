Encore et toujours blessé Sergio Ramos commence sérieusement à poser problème à ses dirigeants qui envisagent désormais la rupture de contrat.

Toujours pas l’ombre d’un Sergio Ramos dans les rangs du Paris Saint-Germain. Miné par les blessures depuis son arrivée en Ligue 1, l’ancien capitaine du Real Madrid n’a toujours pas disputé la moindre minute sous ses nouvelles couleurs. Une situation inquiétante que le club de la capitale pourrait tenter de régler par la manière forte. D’après les informations du journal Le Parisien, les dirigeants envisageraient désormais une rupture de contrat avec l’Espagnol de 35 ans.

« En interne, la confiance que certains ont placée dans le défenseur au moment de sa signature, ou même après sa blessure au mollet quelques semaines plus tard, n’est plus inébranlable aujourd’hui. À tel point que l’option d’une résiliation de contrat, même si elle n’est pas à l’ordre du jour, n’est plus de la science-fiction, le PSG ayant assimilé le fait qu’il s’est peut-être trompé dans son choix », peut-on lire dans les colonnes du Parisien ce matin.

Sergio Ramos, qui devrait reprendre l’entraînement collectif avec ses coéquipiers cette semaine, attend toujours une date de retour à la compétition, pendant que les dirigeants discutent d’une éventuelle rupture de contrat en coulisses. Affaire à suivre…