Champion du monde 1998 avec l’Equipe de France et consultant pour BeIN Sports pendant l’Euro 2020, Marcel Desailly a donné un petit conseil à Presnel Kimpembe, le défenseur du PSG, mais aussi de l’Equipe de France.

« Il lui faut encore digérer la pression du haut niveau. Il n’a pas l’expérience d’une grande compétition internationale. En 2018, il était remplaçant et a juste pris part au troisième match du premier tour. Il a une très grosse marge de progression. Il suffit de l’observer pour s’apercevoir qu’il a toujours un stress dans sa concentration. ‘On me regarde, j’ai encore à prouver.’ Il continue, ainsi, sur le terrain à être appliqué, mais il n’est pas encore libéré. Il doit casser ça et se dire : ‘Je suis déjà un grand, titulaire indiscutable au PSG.’ Quand il y parviendra, il prendra une autre dimension, en apportant offensivement par ses montées, ses ballons dans l’intervalle. » Message reçu.