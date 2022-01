C’est la goutte de trop pour Rothen, qui a balancé ses quatre vérités au sujet du PSG et du cas Neymar.

Affligé par la gestion du cas Neymar au PSG, Jérôme Rothen a poussé un énorme coup de gueule ce lundi dans son émission ‘Rothen s’enflamme’, sur RMC. L’ancien Parisien ne comprend pas la décision du club d’autoriser Neymar à rester au Brésil pour se faire soigner.

« Neymar, c’est un vrai sketch. Mais le club aussi c’est un sketch. Comment accepter cela d’un tel joueur, qui a encore joué 50% des matchs depuis le début de saison et qui a, par rapport aux autres années, un ratio nombre de buts et de passes décisives en-dessous de ce qu’il faisait les autres années… C’est inadmissible de la part du club, et j’en veux encore une fois au directeur sportif (Leonardo) parce que c’est lui gère la direction sportive. En plus il n’a pas les mains liées. Je le répète, il faut arrêter de penser que les dirigeants et le président ou l’entraîneur l’empêchent de faire ceci ou cela. Non, c’est lui qui décide de tout. C’est lui qui donne son accord à Neymar pour qu’il reste jusqu’au 9 janvier, se faire soigner au Brésil. Mais où on est ? C’est incroyable ! Ce n’est pas normal parce que le problème c’est que l’image du PSG en pâtit encore à travers les conneries de Neymar sur les réseaux sociaux comme le poker, les fêtes, le nouvel an… »