Prolongé jusqu’en 2025 il y a quelques semaines, Neymar parle de son avenir et revient sur cette signature, lui qui s’inscrit sur le long terme avec le club de la capitale.

Le Brésilien estime que le PSG : « a beaucoup grandi depuis que je suis là. Je le vois au quotidien. Je pense que le club a surtout su gagner le respect de ses adversaires. Quand on est au PSG, on sait et on sent que l’on fait partie de l’une des meilleures formations du monde. Le respect du club contrairement à ce que pouvaient dire certaines mauvaises langues. Quand je suis sur le terrain, je donne et je me donne à fond. Depuis l’an dernier, je vais beaucoup mieux et je sais la chance que de faire mon métier avec passion. Je suis heureux à Paris. » A confié le joueur de la Seleçao pour « foot magazine. »