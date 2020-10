Auteur de deux buts pour ses deux premiers matchs sous les couleurs de Reggina (Serie B), l’ancien Parisien Jérémy Menez semble enfin avoir retrouvé le goût du football.

Après des passages ratés à Antalyaspor (Turquie) et America (Mexique), l’ancien attaquant du PSG semblait déjà retrouver un semblant de forme sous les couleurs du Paris FC, en Ligue 2. Mais cette saison, avec Reggina, il a enfin le sentiment de s’être réveillé après avoir « dormi près de trois ans ! »

« J’ai redécouvert l’envie de transpirer et de travailler dur », a-t-il confié lors d’un entretien avec la Gazzetta dello sport ce jeudi. « Je n’ai pas réussi à m’adapter (en Turquie et au Mexique), je n’y étais pas dans ma tête, je voulais retourner en famille. Puis je suis allé au Paris FC, mais je sentais que j’avais envie de me mesurer à un Championnat plus compétitif. »

« Je me connais, si je suis en forme je peux jouer tranquillement en Serie A », a-t-il conclu, lui qui a déjà inscrit deux buts sous ses nouvelles couleurs, face à Salernitana (1-1) et Pescara (3-1).