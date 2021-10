Kylian Mbappé a adressé toutes ses condoléances à Bernard Tapie et sa famille suite à la disparition de l’ancien idole de l’Olympique de Marseille.

Le champion du monde 2018 avec l’Equipe de France a posté un message via son compte Twitter et rend hommage à celui qui a mené l’OM jusqu’au titre de champion d’Europe en 1993. Au travers d’un message publié sur son compte Twitter, l’attaquant français de 22 ans a salué sa mémoire. « RIP à ce grand monsieur. Toutes mes condoléances à sa famille et ses proches. »