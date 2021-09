Blessé au mollet gauche au mois de juillet, Sergio Ramos n’arrive pas à s’en remettre et a été victime d’une nouvelle rechute. Il sera forfait pour Clermont mais aussi pour l’entame de la Ligue des Champions face à Bruges.

Les jours se suivent et se ressemblent au Paris Saint-Germain pour Sergio Ramos. Blessé depuis juillet dernier, une lueur d’espoir annoncé son retour en forme après la trêve internationale mais il n’en est rien. L’Espagnol de 35 ans a fait une nouvelle rechute. Une information confirmée par L’Equipe qu’il ne devrait pas être présent au sein de l’effectif du Paris Saint-Germain lors du déplacement de ce mercredi prochain à Bruges, pour la toute première journée de Ligue des Champions. Un forfait déjà confirmé pour ce weekend et la rencontre entre le PSG et Clermont. Le défenseur central ne fait pas partie du groupe parisien. L’état physique de Sergio Ramos inquiète alors qu’il a été écarté pendant plus de 150 jours la saison dernière avec le Real Madrid pour ces mêmes pépins. Son cas interroge.