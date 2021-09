Arrivé libre au Paris Saint-Germain cet été, Georginio Wijnaldum compte bien remporter la Ligue des champions avec le club de la capitale. Le milieu de terrain international néerlandais est revenu sur cet objectif majeur des hommes de Mauricio Pochettino.

C’est au cours d’un entretien accordé à « l’Equipe » que le capitaine de la sélection batave a évoqué la Coupe d’Europe et pense que le PSG est armé pour remporter la compétition dans quelques mois. Malgré tout, il avertit ses partenaires et pointe notamment du doigt l’état d’esprit qui doit être irréprochable pour atteindre cet objectif ultime. « Ce n’est pas parce qu’on a un tel effectif qu’on va automatiquement remporter la C1. Même avec tous ces grands joueurs, on va devoir former et se comporter en équipe. Quand on regarde le palmarès, ce n’est pas toujours l’équipe avec les meilleures individualités qui l’emporte. Il faut jouer en équipe. Quand on l’a gagnée avec Liverpool (en 2019), on avait affronté le PSG et le Barça, et ils avaient vraiment de très belles équipes. Mais on avait un collectif supérieur et c’est ce qui a fait la différence. On a des joueurs incroyables, mais on doit devenir une équipe incroyable. » Déclare l’ancien milieu de terrain des Reds de Liverpool.