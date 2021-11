Très actif sur le dernier marché des transferts avec des recrutements malins à coût 0€, Leonardo et le Paris Saint-Germain comptent bien récidiver lors des prochains échéances mercantiles. La mode est désormais à l’achat libre, 4 pistes sont privilégiées.

Le Paris Saint-Germain pourrait devenir, comme l’a été la Juventus Turin fut un temps, un grand habitué des coups inespérés à coût 0€. Lors du dernier marché estival, le PSG a frappé fort en recrutant Gianluigi Donnarumma, Lionel Messi, Georginio Wijnaldum et Sergio Ramos. Quatre stars de leur écurie respective enrôlées sans la moindre indemnité de transferts. Des opérations que Leonardo compte bien réitérer dès l’été prochain.

Selon de nombreuses sources à travers l’Hexagone, le Paris Saint-Germain aurait 4 cibles privilégiées pour le marché estival : Franck Kessié, Paul Pogba, Marcelo Brozovic et Lorenzo Insigne. Une dernière piste plus chaude que jamais qu’Il Mattino confirme dans son édition du jour. La direction du Napoli envisage un gros dégraissage afin de réduire sa masse salariale de manière considérable. Plusieurs hommes sont visés dans cette opération : Kévin Malcuit, Faouzi Ghoulam, David Ospina, Dries Mertens et Lorenzo Insigne. Une génération jugée comme un échec par Aurelio De Laurentiis.