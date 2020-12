Le directeur sportif du Paris Saint-Germain a appelé Neymar ce dimanche, pour le dissuader d’organiser une immense fête du nouvel an.

Sorti sur blessure face à l’Olympique Lyonnais, après un vilain tacle de son compatriote Thiago Mendes, Neymar a été autorisé à rentrer au Brésil pour la trêve hivernale. Et pour se changer les idées, la star du PSG aurait l’intention d’organiser une énorme fête avec plus de 500 invités pour le nouvel an, comme le rapporte le média local O Globo. Une petite sauterie, certes autorisée par le gouvernement brésilien, mais qui ne rassure pas pour autant la direction du club parisien en raison des risques liés à la pandémie de Covid-19.

D’après les récentes informations du Parisien, le directeur sportif Leonardo aurait appelé Neymar ce week-end pour le mettre en garde. « Leonardo et Neymar se sont parlé dans la journée de dimanche et l’attaquant a assuré au directeur sportif parisien qu’il prendrait les mesures de précaution nécessaires. Au sein du club, on précise que le joueur va bien fêter le passage à 2021 avec sa famille et ses proches amis, mais que les chiffres évoqués par la presse brésilienne sont très exagérés », relate le quotidien francilien dans son édition du jour. Si Neymar devra faire attention pendant le nouvel an, il devra également se faire discret à son retour du Brésil. Son nouveau coach Mauricio Pochettino apprécie très peu les fêtards…