Bien décidé à se renforcer de manière considérable, le Paris Saint-Germain et Leonardo se sont renseignés pour deux tauliers du Napoli. Le PSG lorgne sur Kalidou Koulibaly et Fabian Ruiz.

Le PSG lance les grandes manœuvres pour le mercato d’été. Après Georginio Wijnaldum et la probable arrivée de Gianluigi Donnarumma, le Paris Saint-Germain se renseigne sur d’autres pistes pour poursuivre sa bonne dynamique. Très avancé sur le dossier Achraf Hakimi, Leonardo se lance sur d’autres pistes en Italie afin de renforcer l’effectif de Mauricio Pochettino.

Selon les informations de SkySports Italia, le PSG suit de près Kalidou Koulibaly et Fabian Ruiz. Respectivement âgé de 30 et 25 ans, les deux Napolitains font partie des tauliers du Napoli. Leonardo se serait renseigné sur les disponibilités de ces deux hommes souvent associés à un départ cet été. Le Sénégalais semble être arrivé au bout de l’aventure avec le club italien alors que l’Espagnol pourrait profiter de bonnes prestations à l’Euro pour rejoindre une écurie plus huppée.