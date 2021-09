Rusé, Leonardo veut profiter des difficultés financières rencontrées par l’Inter Milan pour chiper ses meilleurs joueurs. L’un d’entre eux est Nicolo Barella, sans conteste l’un des meilleurs milieux en Serie A.

Au cours des deux dernières années, et depuis son arrivée à l’Inter Milan, Nicolo Barella a gravi une très belle courbe de progression faisant de lui aujourd’hui l’un des meilleurs milieux de terrain au monde. Néanmoins, le rêve est de courte durée pour l’Inter Milan qui subi de grandes difficultés financières. Cette situation pourrait les forcer à vendre de nouvelles têtes d’affiche de leur effectif après Romelu Lukaku et Achraf Hakimi. Un état de fait dont souhaite profiter Leonardo et le Paris Saint Germain. Selon CalcioMercato, l’Italien ne serait pas insensible aux sirènes parisiennes qui pourrait lui offrir le salaire qu’il exige aujourd’hui à l’Inter.