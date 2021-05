Prêté au Paris Saint-Germain par le FC Porto cette saison, Danilo Pereira devrait bel et bien continuer son aventure dans l’hexagone la saison prochaine.

Arrivé du Portugal au cours du dernier mercato estival, le milieu de terrain lusitanien devrait voir son option d’achat automatiquement levée par le club de la capitale. Si le SG s’impose à Brest ce dimanche soir et termine deuxième du championnat, les dirigeants devront débourser 16 millions d’euros supplémentaires pour lever cette option. Après avoir déjà payé environ 3 millions d’euros pour le prêt du milieu de 29 ans, le récent vainqueur de la Coupe de France va devoir rajouter 16 millions d’euros au FC Porto, soit le montant de l’option d’achat, pour boucler son transfert définitif. Une opération qui se fera après le match du soir face au Stade Brestois. Cette saison, Danilo a disputé 22 matchs de Ligue 1 pour 2 buts et 1 passe décisive. On parle même d’un contrat portant sur quatre années. Affaire à suivre…