Selon le quotidien espagnol Marca, le directeur sportif du PSG aurait pris la décision de verrouiller le contrat de Neymar, quitte à froisser le clan Mbappé, qui joue ostensiblement la montre.

Nouveau coup de poker pour Leonardo. Comme à son habitude, le Brésilien a l’intention de se monter fin manoeuvrier sur le dossier des prolongations de ses stars. Alors que Kylian Mbappé tarde à répondre aux sollicitations du PSG, le directeur sportif a décidé de frapper fort en renouvelant le bail de Neymar. Le risque est calculé. Mbappé peut prendre ombrage que son coéquipier ait obtenu le salaire demandé, voire un contrat longue durée (on parle de quatre ans). Mas d’un autre côté, le PSG envoie aussi un message au Français : si tu tardes à prolonger, d’autres vont profiter de tes atermoiements.

On sait que le PSG peut se montrer inflexible avec les joueurs refusant de prolonger. Il l’a démontré par le passé avec Adrien Rabiot. Le cas Kylian Mbappé est évidemment plus délicat. Mais la valeur marchande de l’attaquant plaide pour cette stratégie : s’il refuse de prolonger, qu’il parte ! C’est en substance l’état d’esprit de Leonardo à l’heure actuelle. Un pari risqué. Mais avec un plan B. Un certain Lionel Messi arrive en fin de contrat au mois de juin…