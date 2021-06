De retour au Paris Saint-Germain à l’été 2019, Leonardo s’apprête à vivre un nouveau tournant lors du mercato estival avec un effectif à renouveler et convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat.

Depuis son retour, Leonardo a recruté Navas, Icardi, Rafinha, Diallo, prolongé Neymar, licencié Thomas Tuchel, refusé de prolonger Thiago Silva et Edinson Cavani. Le club a été en finale puis en demi-finale de Ligue des Champions. Un come back tonitruand… Mais cette saison, le PSG risque de perdre le titre de champion de France et l’équipe n’a pas de style de jeu. Il faudra renouveler l’effectif avec des latéraux, des milieux de terrain et un attaquant. L’été s’annonce mouvementé et le Brésilien risque gros. C’est même l’été de tous les dangers pour l’emblématique directeur sportif.

Ces dernières temps, Leonardo est apparu nerveux. Il s’en est pris à l’arbitre de PSG – Lens mais a aussi été vu en colère dans les couloirs après le nul de son équipe face à Rennes, 1 partout.

Alors pour vous, est-il toujours l’homme de la situation ? À vos votes !

