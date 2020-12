En manque de temps de jeu à l’Inter Milan, Christian Eriksen pourrait servir de monnaie d’échange cet hiver pour le transfert du Parisien Leandro Paredes.

D’après les informations du jour de la Gazzetta dello Sport, l’Inter Milan préparerait une offre cet hiver pour le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Leandro Paredes. Actuellement suspendu en Ligue 1 après son carton rouge reçu face à l’Olympique de Marseille, l’Argentin pourrait débarquer en Italie en échange de Christian Eriksen.

Plus vraiment dans les plans d’Antonio Conte, le Danois n’a disputé que 6 matchs de Serie A cette saison, dont 3 en tant que titulaire. Il cherche donc une porte de sortie au plus vite et le PSG semble intéressé par l’ancien meneur de jeu des Spurs de Tottenham. Reste à savoir maintenant si Thomas Tuchel sera d’accord pour laisser filer Leandro Paredes qui semble monter en puissance depuis son arrivée du Zenith en janvier 2019. La Gazzetta dello Sport précise que l’Inter Milan avait déjà proposé un échange cet été entre l’Argentin et Marcelo Brozovic. Une offre rejetée par le PSG.