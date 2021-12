Fragilisé depuis les rumeurs de départ de Mauricio Pochettino, Leonardo doit désormais faire face aux critiques qui ne cessent de pleuvoir. Son avenir au Paris Saint-Germain est même remis en question. Selon Jérôme Rothen, il se serait d’ailleurs mis le vestiaire à dos.

A l’aube de nouvelles échéances européennes d’une importance capitale et alors même que la Coupe du Monde 2022 qui se jouera au Qatar se rapproche à grands-pas, le Paris Saint-Germain et sa direction sont fragilisés. Les rumeurs de départ concernant Mauricio Pochettino ne cesse de pleuvoir et d’ébranler la sérénité parisienne tandis que le jeu est loin d’être au rendez-vous. Une situation s’envenime alors que Leonardo est également pointé du doigt par de nombreux observateurs. Au micro de RMC, Jérôme Rothen s’en est d’ailleurs véhément pris au directeur sportif parisien.

« Le directeur sportif est essentiel dans tous les clubs, il doit travailler en binôme avec l’entraîneur. Mais à Paris on ne l’a jamais senti, que ce soit avec Thomas Tuchel ou Mauricio Pochettino. J’ai du mal à comprendre ce que cherche Leonardo. Pochettino se fait allumer à chaque journée de championnat. Et il n’est pas défendu. […] Il y a deux ans, Leonardo s’est retrouvé face aux joueurs, face au vestiaire. C’est rare que tout un vestiaire se mette face au directeur sportif en lui disant : « Tu ne vas dans notre sens, tu ne nous défends pas assez. » Des joueurs ont pris la parole et ont été assez durs avec lui, à savoir Keylor Navas, Edinson Cavani et d’autres joueurs. Leonardo ne dit rien quand il est face à toi. Et là il ne pouvait pas se mettre à dos tout un vestiaire donc il a été obligé dans leur sens…«