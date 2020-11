Leonardo a accordé une interview à PSG TV. Le directeur sportif du PSG a évoqué ses relations avec l’entraîneur du club de la capitale, Thomas Tuchel.

« Oui, on doit soutenir le coach et aussi dire les choses. Avec Tuchel, on a eu une discussion et on a dit qu’on avait pas aimé la sortie médiatique. On a parlé et maintenant la discussion est claire pour tout le monde. Après il y a des discussions normales, on discute tout le temps par rapport à qui joue… De temps en temps elle est un peu plus chaude. On a jamais pensé de changer Tuchel, on a jamais appelé personne. Après, il y a des gens qui parlent, beaucoup de personne veulent venir, mais le club n’a jamais mis sur la table un autre entraîneur pour remplacer Tuchel. Là c’est le moment de se concentrer sur l’objectif. on a pleins de petits problèmes et là c’est le moment de concentrer tout le monde sur ça », a indiqué Leonardo.

Avant de poursuivre sur les prolongations des contrats des joueurs : « Oui, on a engagé des discussions. On doit s’adapter à la réalité économiques, mais toutes les prolongations auxquelles on pense, Di Maria, Neymar, Mbappé, même Bernat ou Draxler, on a commencé à discuter et on va intensifier dans les prochaines semaines. »