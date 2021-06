Cristiano Ronaldo, 36 ans, pourrait quitter la Juventus Turin lors du mercato estival et pourrait atterrir au Paris Saint-Germain où il accepterait de baisser son salaire selon AS.

Eliminé avec le Portugal de l’Euro 2020 en huitième de finale par la Belgique (0-1), le quintuple ballon d’Or va enfin pouvoir réfléchir à son avenir. La Juventus Turin n’est pas contre un départ de la star portugaise qui permettrait aux finances du club de respirer dans une période où la Pandémie de Covid-19 et la mauvaise gestion des digérants ont plongé les comptes de la Vieille Dame dans le rouge.

Le joueur pourrait rejoindre le Paris Saint-Germain qui selon AS accepterait même de baisser son salaire. La Juve qui a terminé quatrième en série A cette saison estimerait son joueur à 28 millions d’euros. L’opération pourrait même être moins cher pour le vice champion de France s’il inclut l’attaquant argentin, Mauro Icardi dans la transaction. Affaire à suivre car le PSG observe également de près la situation de Lionel Messi qui n’a toujours pas prolongé du côté du FC Barcelone et essaie de prolonger la pépite français Kylian Mbappé à un an de la fin de son contrat.